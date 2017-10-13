Бухгалтери та сисадміни Кіровоградщини, готуйтеся: СБУ попередила про чергову кібератаку

Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, текст якого має «УЦ».
За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні.
Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.
Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій:
– оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях;
– здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні;
– забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т. ч. OS Windows усіх без винятку версій.
Нагадаємо, у травні повідомлялося про поширення Україною нового комп’ютерного вірусу Xdata.
У середині травня світом поширювався інший вірус – WannaCry. Випадки зараження фіксувалися й на Кіровоградщині.
У червні від вірусної атаки постраждали кілька ЗМІ у Кропивницькому. Проблеми також були у бухгалтерів та податківців.