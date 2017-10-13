Бухгалтери та сисадміни Кіровоградщини, готуйтеся: СБУ попередила про чергову кібератаку

Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, текст якого має «УЦ».

За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні.

Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року.

Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

– оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях;

– здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні;

– забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т. ч. OS Windows усіх без винятку версій.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про поширення Україною нового комп’ютерного вірусу Xdata.

У середині травня світом поширювався інший вірус – WannaCry. Випадки зараження фіксувалися й на Кіровоградщині.

У червні від вірусної атаки постраждали кілька ЗМІ у Кропивницькому. Проблеми також були у бухгалтерів та податківців.