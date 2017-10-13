Підозрюваному у відмиванні грошей на урані екс-нардепу повернули український паспорт

Солом’янський районний суд Києва продовжив процесуальні обов’язки для колишнього народного депутат України Миколи Мартиненка до 10 грудня 2017 року, але дещо їх пом’якшив.

Про це УНН повідомили у прес-службі суду.

«Клопотання задоволено частково. Продовжено дію обов’язків, які визначені ч. 5 ст. 194 КПК, строком на 60 діб до 10 грудня 2017 року включно», – зазначили у прес-службі.

Відповідно до ухвали, Мартиненко має прибувати до детектива НАБУ, прокурора САП, слідчого, судді за першою вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, утриматися від спілкування з іншими фігурантами провадження.

Крім того, залишаються в силі обов’язки щодо здачі паспортів для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Водночас суд дозволив повернути підозрюваному внутрішній паспорт громадянина України.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали Миколу Мартиненка за підозрою у відмиванні коштів на закупівлях для уранових шахт Кіровоградщини.

Колишнього нардепа затримали в порядку, встановленому ч. 208 КПК України, в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) під час закупівлі уранового концентрату.

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014 – 2016 роках завдали збитків у розмірі 17,28 млн дол. США.

Солом’янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції «Народний фронт» та міністрів.