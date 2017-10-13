У Кропивницькому відбудеться всеукраїнська виставка рукоділля

Виставка рукоділля, яка об’єднає майстрів та умільців найрізноманітніших напрямків творчої діяльності з різних міст України, відбудеться у Кропивницькому.

Про це «УЦ» повідомили організатори заходу – творче об’єднання «Hand Made События».

Мета виставки – сприяти просуванню рукоділля у суспільстві, продемонструвати різницю між серійним виробництвом, штамповкою і справжніми неповторними виробами, які створені кропіткою творчою діяльністю, ручною працею, результат якої є унікальним.

Виставка «Hand Made События» – самостійний захід і відбудеться в Кропивницькому не вперше.

Виставка почнеться о 12:00 22 жовтня 2017 року в ТРЦ «Depo’t center» (вул. Велика Перспективна, 48, перший поверх) і триватиме до 18:00. Організатори запрошують до участі майстрів.

У програмі виставки:

– майстер-класи у режимі NON STOP у різних техніках (гончарство, спін-арт) з можливістю записатися на подальше навчання до майстрів. Готову роботу учень забирає з собою;

– конкурси, вікторини, корисні пропозиції, подарунки та інші приємні моменти;

– розіграш головного призу серед відвідувачів від майстрів.

Детальніше на сторінці у Facebook та за телефонами: (050) 052-38-07, (067) 123-11-61.