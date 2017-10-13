У Кропивницький приїде автор «Чорного Ворона» Василь Шкляр

Український письменник Василь Шкляр приїде у Кропивницький 20 жовтня.

Про це у Facebook повідомив депутат міськради Кропивницького Михайло Бєжан, передає кореспондент «УЦ».

«Раді запросити всіх любителів української книги на зустріч з талановитим українським письменником Василем Шклярем. Вже за тиждень, 20 жовтня, у приміщенні Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва письменник презентує свою нову книгу “Троща”», – написав Бєжан.

Зустріч з письменником почнеться о 16:00.

Василь Шкляр – один з найвідоміших і найбільш читаних сучасних українських письменників. Деякі літературні оглядачі називають його «батьком українського бестселера».

Василь Шкляр – автор романів «Перший сніг» (1977), «Живиця» (1982), «Черешня в житі» (1983), «Праліс» (1986), «Ностальгія» (1989), «Тінь сови» (1990), «Ключ» (1999), «Елементал» (2001), «Кров кажана» (2003), «Репетиція сатани» (2006), «Залишенець. Чорний Ворон» (2009), «Маруся» (2014), «Чорне сонце» (2015), «Троща» (2017), а також повістей та оповідань.