Виконком Кропивницького погодив вартість проїзду в нових автобусах і затвердив маршрути

Виконавчий комітет міської ради Кропивницького погодив тимчасову вартість проїзду у великовмісних автобусах, придбаних за кошти міського бюджету для КП «Електротранс».

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

Враховуючи, що маршрути №№103, 104а, 111б, 116, 118,123, 274 у звичайному режимі руху не обслуговувалися з 2014 року і прогнозована кількість перевезених пасажирів платної категорії не відома, з метою вивчення пасажиропотоку виконком погодив тимчасову вартість разового проїзду одного пасажира для КП «Електротранс» у розмірі 4 гривні й затвердив тимчасовий коефіцієнт співвідношення безплатно перевезених пасажирів до платних на рівні попередніх обстежень у розмірі 2,98.

Крім того, за пропозиціями депутатів міської ради та мешканців міста, виконком вніс зміни до мережі автобусних маршрутів загального користування.

Так, кільцевий маршрут №104а пролягатиме новозбудованою дорогою, що з’єднує Межовий бульвар і вулицю Академіка Тамма.

Автобуси №116 курсуватимуть до Лісопаркової зони і рухатимуться не вузькою Пашутінською, а центральною Великою Перспективною до Студентського бульвару і далі вулицею Матвієнка виїжджатимуть на Полтавську.

Маршрут №118 теж змінився: з вулиці Преображенської він не звертатиме на вулицю Тарковського, як раніше, а їхатиме до вулиці Кропивницького.

Пасажирський транспорт за маршрутом №123 продовжили від Завадівки через залізничний вокзал до ТЕЦ.

На маршруті №274 курсуватимуть не 2, а 7 автобусів великої місткості, що значно покращить транспортне сполучення з віддаленим мікрорайоном.

За інформацією начальника управління розвитку транспорту та зв’язку Олександра Вергуна, всі нові автобуси працюватимуть на лініях від 06:00 до 00.00 з технічною перервою на відстій з 11:00 до 14:00. На кожному маршруті автобуси відправлятимуться щогодини.