Кропивницькій «Зірці» виповнилося 106 років

У понеділок, 16 жовтня свій день народження святкує футбольний клуб «Зірка».

Про це повідомляє прес-служба клубу, передає кореспондент «УЦ».

«Зірка» є однією з двох найстаріших футбольних команд нашої країни. Історія колективу розпочалася ще в 1911 році. Саме 16 жовтня 1911 року футбольний гурток заводу «Ельворті» переграв команду першої місцевої чоловічої гімназії з рахунком 4:1.

Цей день і вважається днем заснування футбольного клубу.

В різні роки команда мала назви: футбольний гурток заводу «Ельворті», «Червона зірка», «Металіст», «Сільмаш», «Трактор», «Торпедо» (1953-1957), «Зірка» (1958-1961, 1963-1993, з 1998), «Динамо» (1962), «Зірка НІБАС» (1994-1997).

Володар Кубку УРСР – 1953, 1973, 1975 рр.

Півфіналіст Кубку України – 1999, 2000 рр.

Півфіналіст Кубку УРСР серед команд КФК – 1949, 1956 рр.

Переможець першості першої ліги – 1994/95, 2002/03, 2015/16 рр.

Переможець першості другої ліги (група «Б») – 2008/09 р.

Найвище досягнення в національних чемпіонатах України – 6 місце у вищій лізі в сезоні 1995/96 рр.

Бронзовий призер першості УРСР – 1955 р.

Володар Кубку Центральної ради «Торпедо» – 1953 р.

Володар Кубку республіканської ради профспілок – 1954 р.

Перший володар «Рубінового кубку» для найрезультативнішої команди республіки (73 м`яча) – 1961 р.

Найбільш відомі вихованці кіровоградського футболу – Валерій Поркуян, Станіслав Євсеєнко, Борис Білоус, Володимир Веремєєв, Анатолій Шелест, Микола Латиш, Михайло Михайлов, Валерій Гошкодеря, Вадим Євтушенко, Андрій Канчельскіс, Дмитро Михайленко, Костянтин Сосенко, Андрій Русол, Сергій Назаренко, Андрій Пятов, Євген Коноплянка та багато інших.