На Кіровоградщині поліція знайшла дворічного хлопчика, який загубився (ВІДЕО)

У Кіровоградському районі пропав дворічний хлопчик, його мама сповістила про це поліцію, проінформували «УЦ» у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

З повідомленням про зникнення маленького сина 14 жовтня до поліції звернулася 27-річна уродженка Вінниччини. Жінка прибула до Кіровоградського району з намірами оселитися в хаті свого співмешканця.

Близько шостої вечора мати лишила дворічного хлопчика у дворі, а сама попрямувала до криниці. Поки набирала воду та спілкувалася з місцевими жителями, минув деякий час. Повернувшись назад, дитини на місці вже не виявила. Самостійні пошуки жодного результату не мали. Розуміючи, що самотужки їй не впоратися, жінка зателефонувала до поліції, а також звернулася до голови Олексіївської сільської ради Любові Стогнєєвої.

На місце негайно прибули правоохоронці. За тривожним викликом на пошуки малого підняли працівників відділу ювенальної превенції апарату управління поліції області, Кропивницького відділу поліції, Кіровоградського районного відділення та Управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Активно долучилися до пошуків небайдужі місцеві жителі, зокрема керівник аграрного товариства «Олексіївське» Віктор Яцканич. Чоловік за лічені хвилини покликав на допомогу весь свій колектив.

Незважаючи на темряву, поліцейські, їх колеги та небайдужі селяни метр за метром прочісували місцевість. Ретельно оглядалися покинуті будинки, колодязі та яри. Працівники поліції опитували людей, встановлювали громадян, які виїздили тієї ночі з населеного пункту, у тому числі на громадському транспорті. Однак жоден із місцевих жителів або сторонніх малого не зустрічав. Не на користь ситуації грали ніч, холод і дрібний дощ.

Вже на ранок двоє працівників сектору ювенальної превенції Кропивницького відділу поліції – Олег Лінецький та Андрій Бондаренко – у пошуках вийшли за межі села. На відстані понад два кілометри від населеного пункту у густих хащах вони почули дитячий плач. Підбігши ближче, поліцейські побачили малюка, якого всі шукали.

«Хлопчик був радий бачити незнайомих йому людей, адже дуже замерз і налякався. Як саме він забрів на таку значну відстань від домівки, пояснити не зміг, адже ще не вміє добре розмовляти», – розповів керівник поліції Кіровоградщини Сергій Кондрашенко, який очолював пошукову операцію.

Хорошою звісткою поліцейські поділилися з селянами телефоном. А от момент повернення малого до матері спостерігали всі, хто долучився до пошуків.

«Я щиро дякую за допомогу у розшуку дитини колегам, працівникам Управління державної служби з надзвичайних ситуацій, голові сільської ради Олексіївки Любові Стогнєєвій, очільнику агротовариства «Олексіївське» Віктору Яцканичу, всім місцевим жителям, які не лишилися осторонь чужої біди. Спасибі цим небайдужим та чуйним людям», – зазначив Сергій Кондрашенко.

Зараз дитина перебуває вдома, її оглянув лікар. Все обійшлося. Місцеві жителі та поліцейські сподіваються, що відтепер мама малого буде уважніше пильнувати за сином, а хлопчик скоро забуде про нічну пригоду і житиме звичним життям.