У Кропивницькому тесть хотів застрелити зятя, у нього вдома знайшли арбалет (ФОТО)

Близько 22:00 учора, 15 жовтня, патрульні отримали повідомлення про погрозу фізичною розправою.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Кропивницького.

36-річний громадянин розповів, що під час конфлікту тесть, який мешкає з ним по сусідству, погрожував йому зброєю та двічі вистрелив у повітря.

Інцидент стався на вулиці Івана Усенка. В домоволодінні за вказаною адресою охоронці порядку виявили 55-річного громадянина, який був п’яний. Той підтвердив факт конфлікту зі своїм зятем.

На подвір’ї інспектори знайшли набої до мисливської рушниці. Рушниця була вже за парканом.

Коли ж патрульні зайшли до самого будинку, в одній із кімнат побачили арбалет, пістолет та гвинтівку для стрільби травматичними кулями.

55-річного господаря будинку затримали за підозрою у порушенні статті 129 (погроза вбивством) ККУ та статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. У деталях справи наразі розбираються слідчі.