У Кропивницькому за права тварин промарширували нардеп і головний поліцейський області

Марш за права тварин, який відбувся у Кропивницькому вчора, 15 жовтня, підтримали народний депутат України Костянтин Яриніч і очільник обласної поліції Сергій Кондрашенко.

Маршем пройшлися понад сотню людей від готелю «Турист» до головної площі міста, пише «КП».

Вони тримали у руках плакати з закликами захищати тварин від жорстокості й насилля.

«Мені дуже подобається, що такий дружній марш проходить не лише в нашому місті, а по всій Україні. Тут зібралися не обов’язково люди, які мають тварин, а й ті, хто знає, що їх треба захищати. Дуже приємно, що особливо діти пройшлися поряд із тваринами, тому що від цього діти розуміють, що таке біль і доброта. В такому дусі їх треба виховувати», – наголосив Костянтин Яриніч.

«Я прийшов на марш зі своїми дітками. Вони дуже сильно люблять тварин. У нас вдома дві собаки і два кота, тому вирішили підтримати. Син як бачить бездомну тварину, в нього одразу сльози на очах. Права тварин однозначно потрібно захищати», – сказав Сергій Кондрашенко.

Марш за права тварин підтримали майже у двох десятках міст України. Наймасовіший захід відбувся у Києві. Подія покликана об’єднати зоозахисну спільноту й заявити владі й громадськості, що тисячі українців готові боротися за гуманність і права тварин.

По закінченні заходу учасники підписали Універсал гуманного ставлення до тварин.