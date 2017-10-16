Житель Кіровоградщини став чемпіоном України з автокросу

Олександрієць Данило Крисько став чемпіоном України з автокросу на легкових автомобілях 2017 року.

Інформацію про це «Моїй Олександрії» підтвердив батько-тренер спортсмена Володимир Крисько.

Заключний, сьомий, етап чемпіонату завершився 15 жовтня у Світловодську. На ньому Крисько зайняв перше місце у своїй категорії.

За сумою виступів у семи етапах Крисько став чемпіоном України з автокросу 2017 року у восьмому класі на автомобілях з робочим об’ємом двигуна до 1600 куб. см.

15-річний Крисько став чемпіоном України на легкових автомобілях вперше.

Данило пересів з «баггі» на легковий автомобіль і почав виступати нарівні з досвідченими дорослими спортсменами в 2016 році. У чемпіонаті-2016 став срібним призером.