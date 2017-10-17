Базарная история на «Европейском»

Несогласные платить возросшую арендную плату предприниматели рынка «Европейский» в областном центре пошли ва-банк – выходят на митинги, обивают пороги кабинетов. И половины того, что они вменяют администрации рынка и арендаторам земли под ним – если бы подтвердилось документально, хватит на толстое уголовное дело и серьезное фискальное расследование.

Впрочем, немало неудобных вопросов есть и к самим протестующим, а ответы на них не всегда звучат убедительно. В этом журналист «УЦ» смог убедиться, присутствуя на встрече их актива с заместителем городского головы Александром Грабенко, на которую тот согласился после уличной акции под зданием городского совета.

Говорят…

– У нас в договорах указано, что мы платим 650 гривен, мы ежемесячно заносим в администрацию (рынка) больше трех тысяч. Мы сейчас никому не можем ничего доказать, потому что налог со средств, которые мы платим, не платится, – в частности, заявила предприниматель Ольга Косенко, общаясь с журналистами и представителями местной власти на митинге.

Во время встречи в мэрии ее коллеги высказывали предположения о том, что деньги, которые с них в разное время собирались, не фигурируют в финансовой отчетности. Что на помещения магазинов, построенных в свое время якобы за их счет – мол, и кредиты брали, и сбережения все свои вложили, плюс ежемесячная аренда, – другими людьми зарегистрировано право частной собственности. Что 300 гривен за квадратный метр, которые с них требуют за эту самую аренду платить с 15 октября, – несусветная сумма, столько, мол, стоит площадь в новехоньком комфортабельном торговом центре Depo’t.

Считают, что их обманули собственники рынка и предлагают городской власти разорвать договор аренды земли под «Европейским» с теперешним арендатором. Они готовы платить вменяемые суммы городу. Называют соотношение: 140 тысяч гривен за аренду земли в год против миллиона, который предприниматели якобы «заносят» собственникам. Утверждают, что платят наличными – так прописано в договоре – и не всегда получают даже чеки за эту оплату, а предприятия-арендодатели постоянно меняются, «запутывают следы»…

Сказано было еще много всего – в том числе звучали обвинения в запугивании со стороны администрации и даже угрозы бунта. Говорят, дорогу собирались перекрывать, но решили сначала пойти по официальным ведомствам, посоветоваться, поискать помощи.

– Это будет социальный взрыв, понимаете? Это серьезно. У каждого два-три-пять человек в семье, у нас на рынке есть ребята – участники боевых действий, – говорилось в том числе.

Странное дело

Но странное дело: в ответ на вопрос заммэра, как долго продолжаются все описанные безобразия, нарушения и издевательства, предприниматели отвечают – с самого начала. То есть добрых 10 лет.

– Как это, десять лет тысяча человек идет и отдает свои деньги непонятно кому и непонятно за что? – спрашивает Грабенко.

В ответ – неразборчивый хор голосов на тему, что, мол, и раньше пытались бороться, еще в 2015 году тем, кто не хотел платить больше, опечатывали магазины. А до 2015-го? У стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, что все это время, даже если действительно было так, как говорят, всех все устраивало. Пока не настал момент, когда в цене окончательно «не сошлись».

Впрочем, опровергать обвинения – беспочвенные или имеющие основания – было некому. Игорь Захаров, директор ООО «ХХІ век», у которого земля в аренде на 49 лет, на встречу в доме с колоннами не явился, хотя вроде как был приглашен.

Не по адресу?

Как бы то ни было, отношения между хозяйствующими субъектами местное самоуправление не регулирует, а договор аренды земли, тем более, если на арендатора оформлены права собственности на стоящие на ней здания, по словам Грабенко, не разорвет ни один суд.

– Мы должны что-либо делать в правовом поле, – в числе прочего сказал заместитель городского головы. – Если не будет диалога, надо писать коллективное заявление в полицию о мошенничестве, а копии – в прокуратуру, писать в тот же АМКУ, в Государственную фискальную службу – о возможной неуплате чего-то куда-то, по вашему мнению. Подавайте коллективно в суд, мы можем консультировать, помочь, подсказать, написать что-то правильно, но инициаторами должны быть вы.

Напомним, к ООО «ХХІ век» имеет непосредственное отношение известная в областном центре семья Онул. Эта фамилия в ходе встречи также звучала неоднократно. Что же касается ситуации, когда предприниматели тратились на постройку торговых павильонов на рынках, а потом оставались не у дел, то она не нова. Практически один в один то же самое автору этих строк когда-то рассказывали работники рынка «Муниципальный», расположенного в областном центре на территории автостанции №2. Что будет с «Европейским» и пока работающими там людьми дальше – вопрос остается открытым.