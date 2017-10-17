Бізнесмен зі Світловодська заплатить майже мільйон гривень боргу московській фірмі

Арбітражний суд Москви виніс рішення у справі за позовом ТОВ «Білддаймонд» до ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» щодо стягнення боргів.

Резолютивну частину рішення можна переглянути у картотеці справ арбітражних судів Російської Федерації, інформує Центр медіарозслідувань «Прозоро».

Представники українського підприємства на оголошення рішення у московському суді, як і на попередні засідання, не з’явилися.

Відповідно до оприлюдненого документу, ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» зобов’язали сплатити ТОВ «Білддаймонд» 1,997 мільйона рублів боргу за підписаним у 2012 році договором: 1 568 590 рублів самого боргу, 366 730,22 рубля у вигляді відсотків за користування чужими грошовими коштами, а також судові витрати на оплату державного мита в розмірі 32 353 рублі й на оплату послуг представника в розмірі 30 000 рублів. Загалом сума, яку має сплатити світловодське підприємство московській фірмі, становить приблизно 922,3 тисячі гривень.

Обидві сторони можуть оскаржити винесене рішення у Дев’ятому арбітражному апеляційному суді.

Позов до світловодського підприємства ТОВ «Білддаймонд» подало у березні 2017 року. Справу до розгляду прийняли наприкінці травня.

ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» – відоме в Україні підприємство, що спеціалізується на видобуванні та переробці граніту. Підприємство зареєстроване у Світловодську і розробляє Власівське родовище гранітів. Кінцевим бенефіціаром ТДВ «Світловодське кар’єроуправління» є почесний громадянин Світловодська, депутат Кіровоградської обласної ради попередніх скликань Іван Марон.

Нагадаємо, Кіровоградський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Знам’янської місцевої прокуратури про стягнення 200 тисяч гривень боргу.

Прокуратура встановила факт несплати заводом металевих конструкцій ТОВ «Об’єднання «Дніпроенергобудпром» витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах. Така заборгованість виникла у підприємства перед Світловодським об’єднанням управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області у травні – листопаді 2016 року та склала 200 139 гривень.

Багаторічний власник ТОВ «Об’єднання «Дніпроенергобудпром» – Іван Марон.

До складу об’єднання входять три заводи з виробництва залізобетонних конструкцій, завод з виробництва металоконструкцій, деревообробний завод, гранітний кар’єр, автотранспортне підприємство та залізнична ділянка. Є два річкових причали для відвантаження продукції водним шляхом.