Над нашим городом летают…

Уже давно и серьезно в информационное пространство пришло понятие «беспилотник». Но как же не хочется его употреблять применительно к Кропивницкому! В городе, где живет больше всего пилотов в Украине, говорить «беспилотник»?! Да, летный состав готовят и в Харькове, и в Киеве, но в нашем городе готовят намного больше, и готовят много-много лет. Поэтому только «дрон». Вы же знаете – это такой небольшой вертолетик, который летает без командира воздушного судна, штурмана и бортмеханика. Им управляют дистанционно, с помощью пульта. И пусть пилотов в классическом понимании там нет, все равно наш город – один из лидеров в освоении этих дронов, квадрокоптеров, БПЛА. Чему удивляться, небо у нас в почете, все, что летает, – это наше.

Первый летательный аппарат без экипажа был создан в Германии еще в Первую мировую войну, но не применялся. В 1924 году в Америке реально летал первый настоящий дрон. В СССР, в Ленинграде, также разрабатывали подобный аппарат, но без особого успеха. В годы Второй мировой дроны массово использовались в нескольких странах в качестве тренировочных мишеней для курсантов – будущих летчиков.

А потом на долгие десятилетия в наших краях эта тема была закрыта. Какие-то аппараты в Союзе производились, но все было строго засекречено. А в остальном мире в разработку дронов вкладывались миллиарды.

К сожалению, в новостях все эти дроны и БПЛА масштабно появились после начала военного конфликта на Донбассе. Регулярно приходилось и приходится слышать о вражеских беспилотниках, кружащих над позициями украинских военных. Иногда их сбивают. Наша армия также активно взяла на вооружение эти полезные штуки, волонтеры много их покупали для войска. Что такое дрон для военных? Это глаза, которые с высоты разглядывают вражеские позиции, при этом риска для жизни бойцов никакого нет. Но у дронов есть множество мирных задач и способов применения.

В Кропивницком этой осенью было сразу три события, связанных с дронами! На выставке «АгроЭкспо» киевская фирма показывала возможности применения в сельском хозяйстве этих интересных аппаратов. Возможности очень широки. Любой фермер еще недавно мог оценить потенциальный урожай на своих полях только с обочины дороги. Ну кто будет заезжать в центр поля, убивая посевы? С помощью дрона можно осмотреть свои поля, не выходя из машины, припаркованной у той же обочины. Причем современные технологии дошли до таких высот, что дрон с соответствующей программой сразу вам показывает, сколько центнеров именно с этого гектара вы можете собрать! А если где-то в поле обнаружилась проплешина, не пошла в рост кукуруза или соя, то дрон именно в этом месте распылит необходимые удобрения! Если вы не очень доверяете своим трактористам и комбайнерам, не обязательно дневать и ночевать в полях. Можно, сидя в кабинете, контролировать работу техники через эту летающую штуковину. Нашим предкам такое и не снилось…

В тот же день на Казачьем острове прошел фестиваль технологий S.T.E.M. Там тоже запускали в небо дроны.

А еще дроны почему-то очень невзлюбили специалисты земельных управлений. Может быть, потому, что такой аппарат может обмерить любой участок земли с учетом рельефа с точностью до нескольких сантиметров? И вполне может оказаться, что землемеры что-то не то насчитали владельцу гектаров…

В Кропивницком в мастер-классе под названием New Pilot Experience приняло участие больше 100 человек из аграрного бизнеса. Вскоре, думается, на их полях колоситься будет еще больше.

Сферы применения дронов уже не пересчитать. Кроме военной и сельскохозяйственной, БПЛА применяют в картографии, нефтегазовой отрасли, добывающей промышленности – чем высылать за десятки километров бригады для осмотра нефтепровода или состояния карьера, гораздо дешевле запустить туда дрон.

И все же тех, кто не наигрался в детстве нормальными игрушками, и тех, кому пока еще до окончания школы далеко, в дронах привлекает другое. Да просто классно управлять такой штукой! Развлечение высшего класса, недоступное в детстве для многих! Небо манит, и если нет возможности учиться на летчика, можно свободно летать самому по себе. Привлекательно то, что для украинского законодательства дронов не существует! Ну некогда народным депутатам такой ерундой заниматься. БПЛА есть, а законов про них нет. Ну и слава Богу, видимо, а то избранники могут насочинить много чего – заставить покупать лицензию за тысячу долларов, чтобы управлять аппаратиком за 200 гривен, и т. д.

Дроны за последние год-два подешевели очень сильно, их очень много выпускают. Простенький маленький квадрокоптер (он с четырьмя двигателями и винтами, потому и «квадро») можно купить меньше чем за 200 гривен. Верхней цены нет. Более-менее пристойную модель можно купить за полторы – две тысячи гривен. Ну а уж за совсем навороченную штуковину придется выложить и несколько десятков тысяч гривен, за такую цену можно взять подержанный автомобиль.

На самом популярном в Украине сайте продаж в нашем областном центре предлагают почти три десятка дронов на разный вкус. Это тоже показатель, скажем так. Все эти модели, конечно, для развлечения. Они имеют камеру для фото- и видеосъемки и больше ничего (в дешевых моделях и камер нет). То есть для контроля своего урожая фермерам они не подходят. А для гонок подходят! В Кропивницком недано прошел чемпионат Украины по дрон-рейсингу.

Дрон-рейсинг – это полеты по заданному маршруту, он обозначен флажками и воротами специальными. В наш город приехало 50 лучших пилотов Украины! В Кропивницком был пятый, завершающий этап всеукраинского чемпионата. Как рассказал один из организаторов, директор украинской ассоциации дрон-рейсеров Илья Дашивец, этапов обязательно должно быть несколько. Потому что в один день может забарахлить дрон, в другой ветер не тот, еще что-то, а надо, чтобы победил сильнейший. Для этого и предусмотрено несколько этапов.

Дроны для гонок – вполне профессиональные и недешевые агрегаты. Они рассчитаны на большую скорость, хорошую устойчивость, видеокамера в них высокого уровня. Однако самое необычное – это видеть гонщиков на дронах. Чем-то это зрелище напоминает известный фильм «Матрица». На гонщике во время гонки надеты специальные очки с элементами виртуальной реальности, благодаря специальным программам гонщик, пилот, видит трассу так, как будто находится в своем дроне. Очень необычное зрелище!

Этап в Кропивницком выиграл Николай Подаков из Запорожья, в принципе он лидировал на всем протяжении чемпионата. Николай – настоящий фанат дронов и все усилия и сбережения вкладывает в это дело.

Наибольший подвижник беспилотной летающей техники у нас – конечно же, ректор летной академии Сергей Неделько. Он не пропускает ни одного мероприятия, где в небе летают эти небольшие машины. Чемпионат Украины по дрон-рейсингу проходил, естественно, на базе академии. А еще там состоялся научно-практический семинар «Беспилотные летательные аппараты в Украине: законодательная база, подготовка кадров, инновационные технологии». Во многом благодаря усилиям ректора Неделько Кировоградская область становится одним из лидеров, скажем так, беспилотного движения страны. Это абсолютно технологичная, инновационная отрасль применения человеческих знаний, за которой будущее. И это будущее не проходит мимо нас, города летчиков.