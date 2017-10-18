19 жовтня у Кропивницькому – День жалоби

19 жовтня у Кропивницькому оголосили Днем жалоби за загиблим в АТО жителем селища Нове Андрієм Беспаловим.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

Цього дня в обласному центрі приспустять державні прапори України на приміщеннях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій міста. У Кропивницькому також обмежать розважально-концертні заходи і спортивні змагання.

Нагадаємо, Андрій Беспалов загинув у АТО пoблизу селищa Невельське Дoнецькoї oблaсті 16 жовтня. Військoві переслідувaли диверсійну групу, і він підірвaвся нa вибухoвoму пристрoї.