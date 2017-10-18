Подружжя журналістів з Кропивницького звернулося з відкритим листом до мера міста

Головний редактор газети «Народне слово» Оксана Гуцалюк, та її чоловік, провідний оглядач тижневика «Україна-Центр» просять відключити їхню квартиру від централізованого опалення.

Відкритий лист подружжя до мера Кропивницького Андрія Райковича, міської ради та директора ДП «Кіровоградтепло» Валерія Гармаша опублікований у 42 номері тижневика «УЦ».

«Ми живемо у квартирі, яку нам не дали держава або місто, а купили самі. Зовнішнє утеплення стін ми зробили першими в нашому дев’ятиповерховому будинку на вулиці Юрія Коваленка, 23, корпус 3, майже десять років тому, – йдеться у зверненні. – Ми не просимо у держави субсидії і не отримуємо її. Ми платимо податки і комунальні платежі. Але чому, чорт забирай, ми повинні платити за ваше так зване централізоване опалення в чотири рази більше, ніж інші городяни, у яких цього опалення немає?!»

На стояку за названою адресою є дві квартири, які опалюються централізовано. У решті помешкань господарі встановили «автономки». Подружжя Рибченкових-Гуцалюк просить надати їм дозвіл на автономне опалення, оскільки вартість централізованого щороку зростає, а тепліше у квартирі від цього не стає: «Чому наша сім’я повинна сплачувати в зимові місяці близько двох тисяч гривень за скромненьке тепло в квартирі, тоді як друзі, знайомі й сусіди платять у чотири – п’ять разів менше, маючи при цьому курортну температуру, і сміються над нами?»

Автори листа також не розуміють, чому «кожен з нас може розпоряджатися своєю квартирою тільки у частині ремонту або продажу? Чому ми не можемо вибирати, як нам облаштовувати свій комфорт? У чому наша вина? У тому, що у нас на стояку ще дві підключені до вашої убогої послуги квартири?»