У Кропивницькому обговорять екологічну ситуацію в місті

День депутата у міській раді Кропивницького присвятять питанню екологічної ситуації в обласному центрі.

Захід почнеться у сесійній залі міської ради Кропивницького о 10:00 19 жовтня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії з посиланням на секретаря міськради Андрія Табалова.

За його словами, відповідно до перспективного плану роботи міської ради на 2017 рік, до порядку денного Дня депутата внесли питання «Екологічна ситуацію у Кропивницькому». Свою оцінку наявній екологічній ситуації в обласному центрі дадуть:

– директор департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Олександр Ковтунов;

– начальник спеціалізованої інспекції міської ради Андрій Максюта;

– представник головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Нагадаємо, у Кропивницькому на вулиці Ярослава Мудрого спалювали хімічні й медичні відходи. Фірма, що робила це, відбулася штрафом у 1700 гривень.

Раніше в місті був скандал довкола незаконних розкопок радіоактивних відходів. Одного з «чорних археологів» оштрафували на 1360 гривень. Адмінсправу щодо власника екскаватора, яким викопували радіаційні відходи в Кропивницькому, головного інженера КП «Універсал-200» Ігоря Тюріна, закрила адміністративна комісія Бережинської сільради.