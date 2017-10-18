Юстиція назвала найпопулярніші імена немовлят на Кіровоградщині

Упродовж дев’яти місяців 2017 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану ГТУЮ у Кіровоградській області зареєстрували 5948 новонароджених малюків.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі головного територіального управління юстиції в області.

Найпоширенішими жіночими іменами були Єва, Мілана і Злата. Натомість хлопчиків досить часто називали такими іменами, як Олександр, Артем, Кирило та Захар.

Молоді батьки також зрідка надавали перевагу рідковживаним іменам. Серед жіночих – це Серафіма, Ревека, Ясміна. Серед чоловічих – Устим, Гранд, Леван і Дарій.

Нагадаємо, впродовж перших п’яти місяців 2017 року на Кіровоградщині немовлят найчастіше називали Софія, Ангеліна, Анастасія, Поліна, Злата, Варвара та Вікторія; Богдан, Артем, Андрій, Антон, Іван, Єгор і Матвій.

Серед рідко вживаних імен були Аіша, Евеліна, Василина, Ярина, Соломія та Сірофіма; Рінат, Борислав, Тамерлан, Макарій, Самуїл, Гордій та Налім.