Житель Кіровоградщини прийшов до поліції з гранатометом

Завдяки добровільній здачі до відділів та відділень поліції області незареєстрованої зброї та боєприпасів від кримінальної відповідальності звільнено 14 осіб.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

У рамках місячника, який розпочався 1 жовтня, громадяни продовжують «роззброюватися». За два тижні, що тривають відповідні заходи, жителі області добровільно здали до поліції 82 одиниці зброї.

Серед зданого – три мисливських нарізних карабіни, 35 мисливських гладкоствольних рушниць, які раніше не були зареєстровані, карабін часів Другої світової війни, три обрізи та ручний протитанковий гранатомет.

Також до органів поліції громадяни здали дві гранати, майже 190 набоїв до зброї армійських зразків, два незареєстровані пристрої для відстрілу гумових куль, дві одиниці холодної зброї та 150 грамів вибухівки.

Згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу України, за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у жителя Новоукраїнського району правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-22 та 115 набоїв різного калібру.