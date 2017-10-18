Житель Кропивницького став чемпіоном України з боксу

Учень комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1» відділу фізичної культури та спорту міської ради Тамерлан Мірашов під керівництвом тренера Віктора Фесечка завоював звання чемпіона України у ваговій категорії до 56 кг.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

Чемпіонат України з боксу серед спортсменів до 22 років тривав протягом шести днів, із 10 по 15 жовтня, у спортивній залі факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У змаганнях взяли участь 148 спортсменів із 22 регіонів України, зокрема 9 боксерів із Кропивницького.

Нагадаємо, Тамерлан Мірашов у вересні став володарем Кубку України з боксу.