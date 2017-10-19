Двоє жителів Вільшанського району ледь не пустили потяг під укіс (ФОТО)

Поліцейські затримали двох зловмисників, які демонтували деталі з залізничної колії.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Поліцейські встановили, що двоє жителів Вільшанського району 23 та 28 років прибули на автомобілі до залізничного переїзду в одному з сіл, щоб викрасти металеві деталі з колії. Зловмисники демонтували півсотні колійних костилів із дерев’яних шпал і завантажили їх у мішки. Але з місця події не встигли зникнути. Сторонніх осіб помітив працівник залізниці, який і викликав поліцейських.

Правоохоронці встановили причетність спільників до ще однієї крадіжки деталей. На тому ж відрізку залізничного перегону злодії демонтували ще й металеві підкладки.

Викрадене майно працівники поліції вилучили, на нього суд наклав арешт.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 277 (пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) Кримінального кодексу України, триває.

Один зі зловмисників на момент скоєння злочину перебував на іспитовому терміні. Раніше чоловік був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом. Нині обом крадіям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.