На Кіровоградщині «прикрили» конвертцентр, через який пройшло близько 50 млн

Податкова міліція Кіровоградської області і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Кіровоградщини.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі Головного управління державної фіскальної служби в області.

Четверо осіб розробили та втілили у життя злочинні схеми, основною ціллю яких було ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вони використовували підконтрольні їм суб’єкти господарювання. Останні, у свою чергу, надавали послуги з формального відображення руху товарно-матеріальних цінностей, придбаних за кордоном, та оплати за них у безготівковій формі. Реально товар імпортерами та/або виробниками відпускався за готівку на адресу кінцевого споживача або суб’єктів господарювання, які не зареєстровані платниками ПДВ і не потребують супровідних документів, що засвідчують право формування податкового кредиту.

Протягом 2015-2017 років злочинці проконвертували близько 50 млн грн.

Податківці та співробітники прокуратури вилучили понад 160 тис. грн. готівкою, п’ять печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, фінансову та бухгалтерську документацію, чорнові записи тощо. На банківські рахунки суб’єктів господарювання, які діяли у складі конвертаційного центру, наклали арешти і заблокували близько 100 тис. грн.

Тривають слідчо-оперативні заходи, направлені на збір доказової бази та встановлення джерел погашення завданих державі збитків.