У Кропивницькому впіймали банду, яка підсипала снодійне відвідувачів генделиків і обкрадала їх (ФОТО)

Поліцейські припинили діяльність злочинної групи, яка труїла снодійним та оббирала до нитки клієнтів розважальних закладів.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Працівники управління карного розшуку поліції області отримали оперативну інформацію про те, що невідомі особи обкрадають нетверезих клієнтів у розважальних закладах Кропивницького. Організатором злочинної групи виявився раніше судимий за збут наркотиків 36-річний виходець із Кавказького регіону. Чоловік понад два роки тому звільнився з місць позбавлення волі, оселився в обласному центрі й організував злочинний бізнес, який, на його думку, міг приносити прибуток не менший ніж торгівля «дурманом».

У спільники підозрюваний покликав свого знайомого, який виконував функції водія, та ще чотирьох представниць прекрасної статі віком від 22 до 31 року.

Дівчата підшукували нетверезих чоловіків у закладах відпочинку з нічним режимом роботи, непомітно досипали до алкоголю снодійне. Коли відвідувач засинав, до справи включався вже і сам «організатор».

Потенційні жертви аферистів у жодному з випадків не підозрювали нічого лихого. Вже після опівночі за їхній столик підсідали двоє дівчат приємної зовнішності. Незнайомки розповідали про своє життя, вміли вислухати та підтримати розмову, були ввічливими і тактовними. Насправді ж обидві видивлялися, чи є у чоловіка гроші, золоті прикраси, кредитні картки або дороговартісні телефони. Коли ж захмелілий «клієнт» втрачав пильність, одна з них досипала у його склянку медичний препарат, а потім вичікувала, поки чоловік засне на місці, або ж пропонувала вийти на вулицю і вже там чекала, доки препарат подіє. У випадках, коли відвідувач справляв враження людини забезпеченої та сам пропонував новим подругам поїхати до себе додому, погоджувалися і викрадали не лише речі, які жертва мала при собі, а й цінності з квартири.

Зловмисниці використовували сильнодіючий медичний препарат, який в поєднанні з алкоголем не завжди мав снодійний ефект, він міг викликати параліч нервової системи та органів дихання, а у випадку ішемічної хвороби – навіть спричинити зупинку серця.

Однак дівчата, які й самі виявилися споживачами наркотиків, такими деталями не цікавилися зовсім.

Після того, як «клієнт» не міг дати собі раду, зловмисниці кликали на допомогу організатора групи. Чоловік не лише «страхував» спільниць від уваги сторонніх, але й перевіряв їх, аби жодна з дівчат не надумала приховати частину здобичі. У подальшому викрадені у потерпілих речі зловмисник продавав і лише невеличкий відсоток віддавав своїм спільникам.

Зловмисники обікрали кілька десятків громадян. Окремі з них на ранок навіть не могли згадати, що з ними сталося, тому з заявами до поліції не зверталися. Життя деяких потерпілих врятували лікарі.

«Незважаючи на винахідливість і обережність, підозрюваним не вдалося втекти від поліцейських, – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко. – У той момент, коли аферисти буквально роззували чергового «клієнта», їх на гарячому затримали працівники управління карного розшуку обласного главку.

Серед речових доказів вилучили платіжні та кредитні картки, гаманець і сумку, флеш-картки та мобільні телефони. У ході санкціонованих обшуків за місцем проживання організатора поліцейські виявили гранату та кілька доз метамфетаміну. За місцем роботи однієї з його спільниць оперативники вилучили травматичний пістолет, який належав ватажку групи, та наркотики, які зловмисниця вживала сама. В усіх дівчат поліцейські виявили конвалюти з пігулками, якими вони труїли своїх жертв, аби поживитися чужим майном.

Нині поліцейські встановлюють обставини подій і не виключають, що кількість потерпілих може бути значно більшою».

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». За скоєне усім учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.