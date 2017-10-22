На Кіровоградщині знайшли потужний арсенал часів Другої світової (ФОТО)

Сапери УДСНС в області знищили 104 застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, знайдені в Новгородківському районі.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області.

«20 жовтня фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС в області вилучили та знищили 104 застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, виявлені на відкритій території в селі Верблюжка Новгородківського району, а саме: 76 мм артилерійський снаряд – 41 од.; 120 мм артилерійський снаряд – 2 од.; 32 мм мінометна міна – 60 од.; 80 мм мінометна міна – 1 од.» – сказано у повідомленні.