У Кропивницькому виїхали на маршрути перші великі автобуси (ФОТО)

Сьогодні, 22 жовтня, нові автобуси МАЗ виїхали на два міських автобусних маршрут: п’ять транспортних засобів обслуговуватимуть мешканців селища Нового на маршруті №274 і три – жителів Старої Балашівки на маршруті №111-Б.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі міськради.

Вчасний вихід автобусів у їхній перший день роботи проконтролювали заступник міського голови Олександр Мосін і начальник управління розвитку транспорту та зв’язку Олександр Вергун.

Автобуси працюватимуть за графіком.

Нагадаємо, виконавчий комітет міської ради Кропивницького погодив тимчасову вартість проїзду у великовмісних автобусах, придбаних за кошти міського бюджету для КП «Електротранс».