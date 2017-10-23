Мер Кропивницького пообіцяв проїхатися у нових автобусах

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович назвав запуск нових автобусів значною подією для обласного центру і пообіцяв особисто перевірити роботу громадського транспорту на всіх маршрутах.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі мерії.

«Для нас це дуже важлива подія. Я ближчим часом проїду за всіма маршрутами, послухаю людей і водіїв, – відзначив голова міста. – Наразі прошу управління розвитку транспорту та зв’язку кілька днів здійснювати моніторинг пасажиропотоків. Це серйозна справа – можливо, ми щось не врахували, можливо, доведеться внести зміни у графіки руху: час покаже, пасажири підкажуть».

Андрій Райкович звернувся також до журналістів міста як до друзів і партнерів з проханням підключитися до контролю роботи громадського транспорту.

«Разом завжди легше знайти правильне рішення і кращий варіант. Працюємо далі й випускаємо на дороги чергові маршрути, – наголосив міський голова. – Для міста це дуже важливий крок. Окремо прошу патрульну поліцію на цих маршрутах теж працювати активніше».

Нагадаємо, 22 жовтня нові автобуси МАЗ виїхали на два міські автобусні маршрути: п’ять транспортних засобів обслуговуватимуть мешканців селища Нового на маршруті №274 і три – жителів Старої Балашівки на маршруті №111-Б.