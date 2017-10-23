Мер Кропивницького жорстко «наїхав» на поліцію

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович закликав поліцію до активніших дій у забезпеченні громадського порядку на території міста.

Про це він заявив на апаратній нараді сьогодні, 23 жовтня, повідомили «УЦ» у прес-службі міськради.

«Не лише у мене, як у керівника, у жителів міста накопичилися не просто скарги – обурення, – наголосив міський голова. – Впродовж кількох днів: музична школа на Гірничому – вкрали силовий кабель. Як це ніхто не помітив?! Де дільничні? Де патрульні?! Міська бібліотека на Жадова – виламали кілька замків у дверях. Добре, що не здолали штабу. Це що, вори в законі?! Це наркомани, яких там піврайону знає. І не можна їх упіймати?! У п’ятницю на площі перед міською радою збираються сотні людей на захід, а по Великій Перспективній у центрі міста якийсь мерзотник ганяє на мотоциклі, ревище неймовірне, ніхто ані догнати, ані спинити, ані перехопити не може! І він не один! Невже оперативники не знають, де ці горе-гонщики тусуються? Невже ми хочемо дожити до такої біди, як у Харкові?»

Андрій Райкович звернув увагу, що скрізь, де він зустрічався з мешканцями, особливо на Біляєва, на Озерній Балці, у спальних мікрорайонах, люди просять жорсткіше вести боротьбу з наркоманією. Через крадіжку на крадіжці кропивничани бояться за дітей, за майно. Квартальні нарікають, пенсіонери скаржаться, що дільничних на Старій Балашівці, на Озерній Балці, на Лелеківці давно ніхто не бачив.

«Я розумію, що не вистачає кадрів, що досвіду у них замало, що зброї на руках забагато, що кримінального елементу вдосталь, – сказав міський голова. – Але це слабкі аргументи, необхідно реагувати! Нести справи до суду! Один [начальник спеціалізованої інспекції] Андрій Максюта зі своїми інспекторами голими руками крадіїв люків і ліфтів не впіймає і не поборе. Якщо люди знають, хто по сусідству торгує наркотиками, чому цього не знає поліція, ОБНОН?! Чи не хочуть знати?! Нам вкрай важко дістається кожна бюджетна копійка, ми мільйони витрачаємо на ремонти в лікарнях, на комп’ютери в школи, в бібліотеки, а в результаті перемагають злодії. Так довго не може бути! Громадян такий стан речей дуже тривожить. І прошу це врахувати».

Андрій Райкович доручив підготувати розширену нараду з питань безпеки на території міста, щоб узгодити на ній спільні дії з правоохоронцями і зробити їх ефективнішими.