Нацрада перевірить ТРК з Олександрії через скаргу мера

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку за двома ліцензіями ТОВ «ТРК “КОНТАКТ-ЛТД”» (Олександрія) у зв’язку з зафіксованими ознаками порушень умов ліцензій та чинного законодавства.

Про це йдеться у повідомленні Нацради, текст якого має «УЦ».

До регуляторного органу у вересні звернувся Олександрійський міський голова Степан Цапюк, який повідомив про недотримання ліцензіатом вимог чинного законодавства та умов його ліцензії на кабельне мовлення.

Результати контрольного моніторингу телерадіоорганізації, здійсненого 25-26 вересня, засвідчили відсутність кабельного мовлення ліцензіата в один із днів (у відрізках часу: 19:00 – 21:00), що є ознакою порушення вимог частини 7 статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Іншого дня Нацрада зафіксувала недотримання частини 5 статті 6 цього Закону (дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають містити ім’я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми), а також виявила суттєві відхилення від програмної концепції та недотримання рекламного законодавства. Є питання і до трансляції фільмів.

За ліцензією провайдера програмної послуги зафіксовано, що універсальна програмна послуга надається провайдером не у повному обсязі, зокрема не транслюються три програми: ТОВ «ТРК “Кабельні телевізійні мережі”», ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA:КУЛЬТУРА»), ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» («UA:КРИМ»). Натомість ліцензіат ретранслює програми, які не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України: «КИНОХИТ», «СТС», «КИНОПРЕМЬЕРА»; порушує загальну концепцію добору програм для ретрансляції: компанія зменшила кількість вітчизняних програм (згідно з ліцензією – 55, фактично – 52).

З метою з’ясування всіх виявлених порушень призначили позапланову перевірку.