Обвинувачений у спробі вбивства наркодилера АТОшник з Кіровоградщини сидітиме в СІЗО до 10 грудня

Обвинувачений у вбивстві учасник АТО з Помічної Ілля Орлов знаходитиметься у Маріупольському СІЗО до 10 грудня.

Копію ухвали Жовтневого районного суду Маріуполя, у якій сказано про продовження терміну тримання під вартою, має «УЦ».

Військовослужбовець з Помічної Кіровоградської області Ілля Орлов знаходиться в Маріупольському СІЗО за підозрою у замаху на вбивство. Шостого травня 2017 року він нібито поранив пострілом з автомата чоловіка, який продавав неподалік військової частини наркотики.

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін заявив про цей випадок як про «розбірки» між покупцем наркотиків і наркодилером. Він написав у Facebook, що Орлов знаходився під впливом наркотиків.

Адвокат Іллі Галина Титаренко розповіла «УЦ» іншу версію: «Подія сталася шостого травня 2017 року. Ілля чи то з власної ініціативи, чи то за неофіційним наказом командування вирішив провчити торговця наркотиками, який постійно ошивався біля військової частини. Разом з двома своїми товаришами по службі Орлов, попередньо зідзвонившись з дилером, відправився на зустріч. Продавець наркотиків у процесі розмови зробив необережний рух у напрямку Іллі, і той випадково вистрелив».

Поліція порушила кримінальне провадження стосовно потерпілого за фактом зберігання наркотиків. «Йому інкримінують лише зберігання, а не збут, – сказала в коментарі «УЦ» Галина Титаренко. – Хоча вдома в нього під час обшуку знайшли розфасовані наркотики. Я вже направила відповідну заяву до прокуратури». Вона також зазначила, що допитаний на судовому засіданні таксист, який підвозив потерпілого до військової частини, заявив, що робив це неодноразово.

12 жовтня Жовтневий суд Маріуполя вирішив продовжити Іллі Орлову строк знаходження під вартою до 10 грудня включно, хоча й обвинувачений, і його захисник просили про особисте зобов’язання. На думку колегії суддів, «застосування до обвинуваченого іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою, не зможе попередити ризиків, встановлених ст. 177 КПК України». Колегія «вважає доцільним продовжити обраний відносно обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, при цьому зауважує, що у разі проведення всіх необхідних слідчих дій та зміні кваліфікації правопорушення можливо подання клопотання про зміну запобіжного заходу».

Іллі Орлову загрожує до 15 років позбавлення волі.