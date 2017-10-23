Спецінспекцію Кропивницького озброять спецзасобами

Службу спецінспекції у Кропивницькому необхідно посилити сучасними технічними засобами.

На це звернув увагу секретар міської ради Андрій Табалов під час апаратної наради сьогодні, 23 жовтня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

«На останньому Дні депутата у міській раді обговорювали екологічні питання міста, – сказав Андрій Табалов. – На жаль, не весь депутатський корпус активно відгукнувся на пошуки шляхів розв’язання проблем навколишнього природного середовища у Кропивницькому. До роботи долучилося менше третини депутатів міської ради».

Спецінспекція міста виконує величезний обсяг роботи, зупиняючи і попереджуючи порушення правил благоустрою території міста, наголосив секретар міськради. Результати їхньої діяльності, на думку Табалова, могли б бути набагато ефективнішими, якби спецінспекція мала на своєму озброєнні сучасний спеціальний транспорт, засоби зв’язку та індивідуального захисту.

Нагадаємо, у Кропивницькому на вулиці Ярослава Мудрого спалювали хімічні й медичні відходи. Фірма, що робила це, відбулася штрафом у 1700 гривень.

Раніше в місті був скандал довкола незаконних розкопок радіоактивних відходів. Одного з «чорних археологів» оштрафували на 1360 гривень. Адмінсправу щодо власника екскаватора, яким викопували радіаційні відходи в Кропивницькому, головного інженера КП «Універсал-200» Ігоря Тюріна, закрила адміністративна комісія Бережинської сільради.