У Кропивницькому двоє жінок жорстоко побили й пограбували третю (ФОТО)

Патрульні затримали двох жінок, які побили та пограбували у Кропивницькому 24-річну дівчину.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Facebook, передає кореспондент «УЦ».

Інцидент стався близько другої дня 22 жовтня. Патрульні отримали повідомлення про грабіж, який стався на вулиці Академіка Тамма, біля Дендропарку.

24-річна дівчина розповіла охоронцям порядку, що двоє жінок, на вигляд 19 і 30 років, вдаривши по голові, відібрали сумку, в якій знаходилися мобільний телефон, гроші та банківські картки. Після чого зв’язали її, зняли кросівки та хотіли зняти з неї лосини, але щось завадило їм, і вони втекли в невідомому напрямку, залишивши її просто неба.

Заявниця запам’ятала основні прикмети своїх кривдниць та передала інформацію інспекторам.

Патрульні з’ясували, що злодійки не місцеві – живуть у Бобринецькому районі. На автостанції охоронці порядку дізналися, коли саме відправляється рейсовий автобус до села.

Близько 15:00 на вулиці Соборній патрульні побачили двох дівчат, схожих на тих, що розшукували. Побачивши екіпаж, вони спробували втекти – заскочили в першу ж маршрутку.

Патрульні одразу зупинили мікроавтобус, в якому перебували втікачки, та затримали їх.

Підозрювані мали при собі сумку і кросівки потерпілої. Інспектори доставили затриманих до міського відділу поліції, де вони й зізналися у скоєнні злочину.

Заявниця також упізнала своїх кривдниць.

Наразі справою займаються слідчі.