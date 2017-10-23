У Кропивницькому скасували концерт Бабкіна

Запланований на 25 жовтня концерт Сергія Бабкіна у Кропивницькому скасували.

Про це «УЦ» повідомили в обласній філармонії.

Організатори жодним чином не прокоментували своє рішення, наголосили у філармонії.

Раніше концерти Сергія Бабкіна скасовували у Рівному, Львові й Тернополі через погрози зриву та особисто артисту. Водночас співак успішно виступив у Луцьку, Дніпрі, Запоріжжі й Одесі.

Активісти зривають концерти через те, що Сергій Бабкін виступав у Росії вже після анексії Криму та початку бойових дій на сході України. При цьому в Дніпрі він зі сцени назвав Росію агресором.

Сергій Бабкін – харківський музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник групи 5’nizza. Тренер сьомого сезону вокального шоу «Голос країни» та учасник п’ятого сезону шоу «Танці з зірками» (разом з дружиною Сніжаною Бабкіною).