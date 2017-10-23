Ветеран-АТОшник з Кіровоградщини став 9-м на марафоні морської піхоти США (ФОТО)

Герой АТО з Кіровоградщини Олександр Чалапчій став дев’ятим на щорічному марафоні морської піхоти США.

Про це «УЦ» повідомили в українській команді марафонців.

Чотири учасники української команди подолали 42 км, а Олександр Чалапчій проїхав цю відстань на велосипеді з ручним керуванням. Причому здолав дистанцію з чудовим результатом – 3 години 30 хвилин.При цьому йому довелося 20 хвилин витратити на раптовий ремонт свого велосипеда.

У марафоні взяли участь 30 000 спортсменів, десятеро з них – українці. У Чалапчія – 58 місце в загальному заліку (вік 30 – 34 роки) а в своїй категорії він 9-й.

Олександр Чалапчій родом з села Йосипівка Благовіщенського району. Отримав поранення під час артобстрілу 28 вересня 2014 року під шахтою Южна (селище Ленінське, Донецька область). Він втратив обидві ноги.