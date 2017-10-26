33-річний житель Кіровоградського району зарізав 79-річного дідуся

Житель Кіровоградського району завдав 79-річному односельцю ножового поранення, що призвело до смерті пенсіонера.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Звістка про подію надійшла до районного відділення поліції від родички потерпілого, яка прийшла провідати чоловіка та виявила його бездиханне тіло.

За результатами судово-медичної експертизи стало відомо, що смерть настала внаслідок проникаючого поранення грудної клітини та гострої крововтрати.

Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до злочину. Ним виявився 33-річний односелець потерпілого. За попередніми даними, перебуваючи в чужому домоволодінні, чоловік на ґрунті неприязних відносин завдав господарю помешкання удару ножем, після чого зник з місця події.

Працівники поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування за фактом умисного вбивства триває. Згідно з санкцією ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.