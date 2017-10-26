Апеляційний суд Кіровоградщини поскаржився у генпрокуратуру на антикорупціонерів

Судді судової палати у цивільних справах апеляційного суду звернулися до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора з повідомленням про втручання ГО «Стоп корупції» в їхню діяльність.

Про це йдеться у повідомленні апеляційного суду області, текст якого має «УЦ».

У провадженні колегій суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду перебуває понад 20 цивільних справ за позовами суб’єкта господарювання (орендаря) до фізичних осіб (орендодавців) та суб’єкта господарювання (нового орендаря) про визнання договорів оренди недійсними та визнання договорів оренди землі поновленими з попереднім орендарем.

«17, 18, 19 жовтня 2017 року (в дні розгляду земельних спорів) з метою тиску на суд сторона відповідача – фізичні особи-орендодавці та представники юридичної особи нового орендаря з залученням Громадської організації «Стоп корупції» (юридична адреса: Київ, Бехтерівський провулок, 4-А) та за участі приблизно 50 (п’ятдесяти) активістів – під будівлею Апеляційного суду Кіровоградської області розгорнули несанкціонований пікет», – сказано у повідомленні суду.

Організатори акції також поставили намет та під супровід гучної музики влаштували інсценування з використанням образів незрячої Феміди і суддів-маріонеток, у гучномовці виголошували образи в бік суддів, звинувачення у корупції та потуранні рейдерським захопленням землі. Судові засідання проходили у присутності активістів з плакатами та журналістів.

У суді стверджують, що «на сторінці ГО “Стоп корупції” в соціальній мережі Facebook та на інформаційному порталі “Стопкор” поширено неправдиву (спотворену) інформацію про обставини та хід розгляду земельних спорів».

Розслідування «Стопкору»

Громадські активісти та журналісти інформаційного порталу «Стопкор», проявляючи агресію щодо працівників апарату суду, силоміць зайшли до кабінету голови суду і вимагали надання коментарів.

Крім того, 17 жовтня на адресу апеляційного суду «для відома» надійшло колективне звернення ГО «Стоп корупції», в якому конкретні судді звинувачуються у прийнятті незаконних рішень і порушенні конституційних прав на оренду землі нового орендаря та прав власників земель щодо розпорядження земельними ділянками.

Судді вважають, що «громадською організацією “Стоп корупції”, яка, прикриваючись патріотичними гаслами, через критику суддів апеляційного суду у ЗМІ, публічні необґрунтовані звинувачення у корупції та інших службових злочинах, погрози дисциплінарною відповідальністю та ініціювання кримінальних проваджень, здійснюється пряме втручання у їхню професійну діяльність у зв’язку з розглядом ними конкретних судових справ з метою перешкодити виконанню обов’язків та схилити до винесення потрібних судових рішень в інтересах приватних осіб».

Судді апеляційного суду повідомили Вищу раду правосуддя та Генерального прокурора про втручання у здійснення ними правосуддя для «вжиття заходів реагування, передбачених чинним законодавством України».