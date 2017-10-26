Прокуратура поки не знає, чи перевищувала поліція повноваження у рейдерському конфлікті під Кропивницьким

Досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе перевищення повноважень поліцією під час конфлікту в Бережинці Кіровоградського району триває.

Про це «УЦ» повідомили у прокуратурі Херсонської області, яка проводить розслідування.

Довкола ТОВ «Нива-2010» виник конфлікт: його керівник Микола Трибіненко заявив у травні, що фірма з Дніпра намагається здійснити рейдерське захоплення підприємства.

27 червня представники охоронної фірми – демобілізовані бійці батальйону «Донбас» – прибули захищати майно ТОВ «Нива-2010» у Бережинку. Їх затримали поліція і Нацгвардія. Представники «Донбасу» та місцеві мешканці вважають, що правоохоронці діяли незаконно та перевищили свої повноваження.

ПОБИТТЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ АВАКІВСЬКИМИ ПСАМИ. БАГАТО ПОСТРАЖДАЛИХ Опубліковано Олею Волиною 27 червня 2017 р.

На це начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко заявив: «Ми наголошуємо на тому, що працівники поліції, відповідно до своїх повноважень, жодним чином не втручаються у майновий спір між двома власниками. Всі ці питання повинні вирішуватися виключно у судовому порядку. На протиправні дії з боку прихильників обох сторін конфлікту поліцейські готові реагувати жорстко і в рамках закону».

Розслідування факту можливого перевищення повноважень передали до прокуратури Херсонської області. «УЦ» поцікавилася перебігом слідства та запитала, чи є вже якісь результати. В офіційній відповіді прокуратури сказано: «У провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебуває кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками ГУНП в Кіровоградській області, спецпідрозділу Національної поліції «КОРД», Національної гвардії України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

З метою всебічного, повного та об’єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні допитано понад 80 осіб, як свідків та потерпілих, проведено відповідні судово-медичні експертизи, огляди та інші процесуальні й слідчі дії.

Також отримані тимчасові доступи до речей і документів (здійснення їх виїмки) за місцем скоєння злочину.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває».