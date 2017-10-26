Розмір допомоги на поховання безрідних осіб у Кропивницькому зріс утричі

Міська рада Кропивницького збільшила розмір допомоги на поховання безрідних мешканців міста.

Відповідно до прийнятого сьогодні, 26 жовтня, рішення, з 1 січня 2018 року особи, які зобов’язалися поховати таких померлих, отримають допомогу в розмірі однієї тисячі гривень, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

Як повідомила начальник відділу соціальної підтримки населення Юлія Вовк, виплату допомоги здійснюватимуть виконавчі комітети Подільської та Фортечної районних рад, відповідно до Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, затвердженого постановою КМУ від 31 січня 20017 року №99.

Наразі розмір такої допомоги складає 300 гривень.