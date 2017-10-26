У кропивницькій «льотці» почався конкурс «Авіатор – 2018» (ФОТО)

24 жовтня в Кіровоградській льотній академії НАУ відбулося урочисте відкриття освітнього проекту «Авіатор – 2018».

Про це «УЦ» повідомили організатори конкурсу.

За сім років існування конкурс охопив усі провідні технічні вузи України, привернув 12 000 студентів, а 400 з них стали переможцями «Авіатора» й відвідали кращі авіафоруми світу – «Фарнборо» в Лондоні та «Ле Бурже» в Парижі.

Під час урочистого відкриття конкурсу організатори презентували оновлений склад журі. Його традиційно очолив авіаконструктор Дмитро Ківа. Допомагати в суддівстві йому будуть: випускник Гарвардського університету і володар стипендії «Майбутні лідери в транспорті» центру дослідження проблем транспорту Eno Center for Transportation (США) Антон Волов; керівник департаменту з академічних зв’язків і навчання персоналу «Прогресстех-Україна» Максим Гладських; директор представництва Emirates в Україні Євген Іванов; менеджер з транспорту фіналу Ліги чемпіонів УЄФА – 2018 Сергій Хижняк; директор з координації та підтримки виробництва в компанії «Інтеравіа» Олександр Черепанов.

Зареєструватися для участі в «Авіаторові 2018» можуть студенти технічних спеціальностей всіх форм навчання до 25 років включно, в тому числі молоді фахівці й аспіранти. Реєстрація відкрита на сайті www.kolesnikovfund.org до 5 грудня.

Конкурс відбудеться в чотири етапи з грудня 2017 року по квітень 2018-го у вузах-учасниках. Студенти продемонструють свої знання з історії та теорії авіації, технічних дисциплін, англійської мови. До фіналу дійдуть 200 конкурсантів, вони представлять на суд експертного журі власні проекти.

12 квітня, у Міжнародний день авіації і космонавтики, організатор проекту – благодійний Фонд Бориса Колеснікова – оголосить сто переможців, яких нагородять поїздкою до Великобританії на міжнародний авіасалон «Фарнборо».

У проекті «Авіатор – 2017» взяли участь 6 500 студентів технічних спеціальностей з 44 ВНЗ України.