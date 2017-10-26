У Кропивницькому водій маршрутки змусив сироту, який не заплатив, їхати до кінцевої

25 жовтня водій маршрутки змусив дитину-сироту їхати на кінцеву зупинку, бо хлопчик не заплатив за проїзд.

Про це сайту «Весь Кіровоград» повідомили прийомні батьки дитини.

«10-річний хлопчик сів у маршрутку неподалік супермаркету АТБ на Катранівці, – розповіли вони. – Зайшовши у транспортній засіб, дитина пред’явила Єдиний квиток, який засвідчує право на пільговий проїзд, після цього хлопчик пройшов у салон.

Невдовзі всі пасажири, окрім школяра, вийшли. Коли він сказав, щоб водій зупинив йому біля “Водника”, де займається футболом, чоловік сказав: “Нічого, пройдешся, треба було платити за проїзд” і поїхав далі».

Водій відкрив двері лише на кінцевій зупинці. Коли дитина виходила, грубо вилаявся їй услід.

У цьому районі курсують маршутки номер 5-А та 130. Дитина встигла записати частину номера – ВА 0237. Подія трапилася близько 14:15.

Користувачі спільноти «Громадський контроль пасажирського транспорту Кропивницького» знайшли маршрутку, про яку йдеться: №5-А ВА 0237 АА. У серпні ця машина спричинила ДТП біля облсуду.

Перевізник – ПП «УкрАвтоІнвест», директор – Найдіч Ігор Макарович, тел./факс: 27-67-73.