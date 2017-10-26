У Кропивницькому збільшили фінансування ремонтів житлового фонду

Міська рада Кропивницького збільшила на 5,7 мільйона гривень фінансування ремонтів житлового фонду в обласному центрі.

Відповідне рішення депутати ухвалили на засіданні сесії сьогодні, 26 жовтня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

«Перевиконання міського бюджету від надходження податку на доходи фізичних осіб дозволило направити додаткові кошти на виконання ремонтів житлового фонду міста», – відзначила під час сесійного засідання начальник фінансового управління Любов Бочкова.

Додаткове фінансування отримають і працівники охорони здоров’я. За рахунок державної медичної субвенції на заробітну плату у міському бюджеті додано 4,5 мільйона гривень.

Депутати також внесли відповідні зміни до двох галузевих програм ЖКГ: Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки та Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки.

Водночас міська рада вирішила не знімати кошти з капітального ремонту однієї з найжвавіших транспортних магістралей Кропивницького – вулиці Короленка.

«Ми все ж розраховуємо, що тендер з визначення виконавця робіт по вулиці Короленка буде нарешті результативним і нам вдасться таки ще у цьому році виконати капітальний ремонт, – наголосив міський голова Андрій Райкович. – Для міста це надзвичайно важливо».

Міський голова також закликав весь депутатський корпус активно долучитися до контролю реалізації галузевих програм у сфері ЖКГ.