У мерії відрапортували, що опалювальний сезон у Кропивницькому входить «у робочий режим»

У Кропивницькому опалювальний сезон поступово входить у робочий режим.

Станом на ранок 26 жовтня в обласному центрі працювали всі котельні, крім теплопункту на вулиці Добровольського, який обслуговує ДП «Кіровоградтепло», повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

За інформацією головного управління ЖКГ міської ради, котли довелося погасити через аварійну ситуацію на виході магістральної мережі теплопроводу. Наразі тут тривають ремонтно-відновлювальні роботи, які обіцяють закінчити до вечора сьогоднішнього дня. Відтак – відновити у мікрорайоні Новомиколаївка повноцінне теплозабезпечення. Поки що через цю аварію без тепла залишаються мешканці 53 будинків і вихованці одного дитячого садочка.

Аварійні бригади ДП «Кіровоградтепло» працюють також на ліквідації поривів на вулицях Космонавта Попова, 9-б, та Червонозорівській, 15. Спеціалісти КП «Теплоенергетик», у свою чергу, усувають аварійні ситуації на вулицях Віктора Чміленка, 97, та Вокзальній, 1. Є пориви і у внутрішньо-будинкових мережах, зокрема у багатоповерхівках на вулицях Похітонова, 4, Вокзальній, 16, корп. 2, Київській, 11/3, Волкова, 28, корп. 3, 4, Бєляєва, 11, Кільцевій, 13.

Загалом у Кропивницькому підключено до централізованого опалення 706 будинків з 797, це 89% житлового фонду. З теплом також 31 дитячий садочок з 39. У системі закладів охорони здоров’я не забезпечене поки теплопостачання до поліклінічного відділення на вулиці Космонавта Попова.

Нагадаємо, виконавчий комітет міської ради Кропивницького встановив для ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування і постачання на своєму засіданні 25 жовтня.

Економісти теплового підприємства перерахували розмір тарифів на свої послуги і подали їх на затвердження до виконавчого комітету міської ради. Відповідно до розрахунків і коригування після перевірки фахівцями управління економіки міської ради, вартість теплопостачання для користувачів послугами ДП «Кіровоградтепло» встановлена для населення у будинках з тепловими лічильниками – 1604,79 грн./Гкал. (зростання складає 12,7%), у будинках без приладів обліку – 40,89 грн./м.кв. (зростання 18,9%), для бюджетних організацій – 1811,12 грн./Гкал (зростання 38,7%), інших споживачів – 1811,12 (зростання 9%).