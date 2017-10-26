Житель Кропивницького затролив українського тенісиста в Інтернеті (обережно, нецензурна лексика)

Український тенісист Сергій Стаховський пообіцяв знайти і покарати Інтернет-троля з Кропивницького.

Про це він написав у Instagram, передає кореспондент «УЦ».

Спортсмен поскаржився, що житель Кропивницького пише йому різні образливі коментарі та повідомлення.

«Ну як там #кропивницкий? Ніколи не був у вашому чудовому місті, але коли повернусь на неньку, то в першу чергу до вас! Бо є там у вас така людина, що розпускає ляси та вважає, що їй все з рук зійде… а ні)) Якщо хтось з вас знає, де живе оцей герой, то чекаю інфо в коментарі (я його в принципі й так знайду)», – йдеться в Instagram тенісиста.

Сергій Стаховський – український тенісист-професіонал. Володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та трьох титулів ATP у парному.