На Кіровоградщині у ставок регулярно виливають відходи спиртового виробництва (ФОТО)

У Шевченківський став регулярно виливають відходи спиртового виробництва.

Про це «УЦ» повідомив постійний читач, житель села Шевченкове.

Він надіслав на електронну адресу редакції листа, у якому детально розповів про проблему: «Добрий день, шановна редакціє “Україна-Центр”!

Із задоволенням прочитав вашу статтю про село Шевченкове по дорозі в музей-заповідник Карпенка-Карого.

Це дійсно заповідні місця з річкою Сугоклея і камінням-валунами уздовж берегів, що, ймовірно, збереглися з часів льодовикового періоду.

Але, на жаль, є й інший бік медалі – у гонитві за прибутком. Русло Сугоклеї загатили, постійно зносять покажчик назви річки біля мосту на так званій бетонці.

Орендарі ставків, крім прибутку, нічого не знають. Як приклад – у додатку фото, як із цистерн (обсяг 60 тонн) виливають у Шевченківський ставок відходи спиртового виробництва одного з підприємств Кропивницького.

За літо виливаються тисячі тонн, і, на жаль, не тільки ці відходи кидають у ставок. Як сказав житель села: “Навіть корови не хочуть пити воду зі ставка”.

Сумно від того, що екологічні служби закривають очі на такі порушення, але це вже інша, не менш цікава, історія».

«УЦ» чекає на реакцію відповідних служб – для початку хоча б у вигляді коментаря.