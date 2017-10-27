Націоналісти вимагають створити у Кропивницькому реєстр тоталітарних символів

ВО «Свобода» хоче, щоб міськрада створила реєстр тоталітарних символів, які ще залишаються у Кропивницькому.

Про це заявив депутат міськради від «Свободи» Сергій Капітонов, повідомили «УЦ» у прес-службі міського осередку партії.

«Необхідно відповідним розпорядженням міського голови зобов’язати певне управління чи групу осіб з відповідними повноваженнями провести інвентаризацію, створити реєстр символів тоталітаризму, які ще лишилися по місту. Ми знаємо, що їх ще багато, в тому числі й на будівлі міської ради», – сказав Капітонов.

Він також подякував міському голові Андрію Райковичу за адекватну реакцію на попередні вимоги націоналістів щодо демонтажу тоталітарної символіки, зокрема і в стінах міської ради.

Нагадаємо, у приміщенні міської ради Кропивницького демонтували серп і молот, які до цього висіли поруч з портретами почесних громадян міста.