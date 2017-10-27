У Кропивницькому підрізали заступника командира батальйону патрульної поліції (ФОТО)

Заступник командира управління батальйону патрульної поліції Кропивницького Денис Скобіоале разом зі своїм товаришем Владом попередили збройне пограбування на Новомиколаївці.

Про це «УЦ» розповіли знайомі Дениса.

Товариш поліцейського Влад побачив чотирьох молодиків, які, погрожуючи ножем, намагалися відібрати гроші у перехожих. Він зателефонував Денису, той викликав екіпаж і сам вийшов на вулицю, адже все відбувалося біля його будинку.

Поліцейський зі своїм другом спробували затримати зловмисників. Одного знешкодили одразу, решта почали кидатися на товаришів з ножами. В результаті вдалося покласти на землю ще одного нападника, двоє втекли. Денис отримав ножове поранення в спину. Зараз він знаходиться у лікарні, його життю нічого не загрожує.

У Facebook також виклали світлини інциденту.

Фото: Євгеній Жуков/Facebook