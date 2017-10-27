Заарештований за спробу дати хабар прокурору начальник кропивницького СІЗО подав апеляцію

Заарештований за спробу дати хабар прокурору начальник Кропивницької державної установи виконання покарань №14 Сергій Пазилов подав апеляцію на свій арешт.

Про це «УЦ» повідомили в апеляційному суді області.

18 жовтня прокуратура й СБУ взяли Пазилова на спробі дати хабара прокурору. За 2400 гривень (за версією СБУ, за 10000, а 2400 – лише перша частина) та матеріальні цінності (виготовлені в СІЗО всілякі поділки) він просив пом’якшувати чи взагалі не фіксувати результати перевірок.

20 жовтня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сергій Пазилов родом із Донеччини, там працював у органах пенітенціарної системи. Має квартиру в окупованій Макіївці. Безпосередньо перед призначенням у Кропивницький (навесні 2017 року) був заступником начальника відділу охорони, режиму, нагляду і безпеки в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області.

Наразі Пазилов знаходиться під арештом у Кропивницькій установі виконання покарань №14, заставу він поки не вніс.

Суд розгляне апеляцію об 11:20 у понеділок, 30 жовтня. За даними «УЦ», Сергій Пазилов просить скасувати рішення Ленінського райсуду про тримання його під вартою або зменшити розмір грошової застави.

Пазилову загрожує покарання у вигляді від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.