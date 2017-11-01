На Кіровоградщині партія повстала проти директорки сільського будинку культури

31 жовтня 2017 року депутат Інгуло-Кам’янської сільської ради Олександр Борщов спільно з делегацією активістів Новгородківської районної організації ВО «Свобода» зареєстрували низку запитів і звернень до відповідної сільради щодо бездіяльності директорки місцевого будинку культури Катерини Вотусь.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі партії.

Як повідомив голова Новогородківського осередку націоналістів Павло Дейнеко, відвідини сільської ради Інгуло-Кам’янки та консультації з сільською головою Вітою Липкан спричинені зверненням кількох десятків селян до Олександра Борщова з вимогою звільнити директорку будинку культури Катерину Вотусь за системне невиконання нею посадових обов’язків.

Як йдеться у зверненні Олександра Борщова, директорка Інгуло-Кам’янського будинку культури впродовж тривалого часу не виконує своїх прямих обов’язків, а на зауваження щодо бездіяльності реагує різко. Будинок культури постійно зачинений, тоді як молодь змушена шукати розваги деінде.

Крім того, мешканці села стверджують, що Катерина Вотусь абсолютно свідомо відмовляється від проведення планових культурних заходів, таких як вшанування вояків сучасної російсько-української війни, державні свята тощо. Зокрема, в селі абсолютно відсутнє патріотичне виховання молоді, а нещодавні урочистості до свята захисників України 14 жовтня вдалося провести у будинку за умови неабиякого опору його директорки та лише завдячуючи наполегливості депутата Борщова і тиску громади.

За ініціативи депутата Інгуло-Кам’янської сільської ради Олександра Борщова під вимогою звільнити директора клубу була зібрана велика кількість підписів представників громади, які сподівалися на адекватну реакцію сільради.

Більше того, після реєстрації звернення деяким людям, які під ним підписалися, почали надходити погрози з невідомих номерів телефонів. За даними фактами зареєстровані звернення в поліцію.

«У своїх запитах до сільської ради ми просимо надати інформацію, яка дозволить нам оцінити законність перебування на посаді директора БК, оскільки громада переконана, що жінка, яка перебуває на цій посаді, не має бажання сприяти розвитку культури в селі. Звісно, ми будемо підтримувати громаду, яка вже зневірилася в місцевій владі. Переконаний, що спільно з молодим, амбітним і рішучим депутатом та за підтримки громади Ігнуло-Кам’янки ми зможемо переконати владу, що в час збройного й інформаційного протистояння ігнорувати культуру – це неабиякий злочин!» – прокоментував ситуацію голова Новгородківської районної організації ВО «Свобода» Павло Дейнеко.