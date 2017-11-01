У Кропивницькому 21-річний чоловік зґвалтував свою однолітку й відібрав у неї телефон

Оперативники менше ніж за годину встановили особу чоловіка, причетного до скоєння злочинів стосовно 21-річної дівчини.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

За попередніми даними, кропивничанин проживав із потерпілою в одному мікрорайоні, тож разом із нею їхав додому маршрутним таксі. Коли ж на зупинці дівчина вийшла, зловмисник за руку потягнув її до території покинутого дитячого літнього табору, скоїв насильницькі дії, а потім відібрав мобільний телефон та утік.

Повідомлення до Кропивницького відділу поліції про злочини надійшли близько 16:00. На місце пригоди негайно виїхали поліцейські. Потерпіла не змогла чітко пояснити, що з нею сталося, та надати прикмети нападника. Враховуючи обставини, оперативники взялися до пошуків можливих свідків, і ця робота дала бажаний результат. Менше ніж за годину поліцейські встановили особу громадянина, який, за словами очевидця, смикав потерпілу, коли та вийшла на зупинці.

«Так, з’ясовуючи хронометраж подій, поліцейські встановили, що чоловік угледів жертву, коли їхав маршрутним таксі в напрямку свого дому, – розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко. – В салоні побачив сусідку по мікрорайону, тож, коли дівчина вийшла за кілька метрів від власної домівки на зупинці, задумав лихе. Після скоєного з місця втік, повернувся в центр міста та продав мобільний телефон, який відібрав у потерпілої, незнайомим людям. За «виручені» кошти придбав пляшку горілки, яку вирішив розпити вдома у товариша. Однак відпочинок тривав недовго.

Працівники карного розшуку встановили місцезнаходження підозрюваного та разом із патрульними поліцейськими прибули за потрібною адресою. Нині 21-річний громадянин затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж» та ч. 1 ст. 152 ККУ «Зґвалтування». За ці дії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.