У Кропивницькому школярі сортуватимуть сміття

Кропивницьких школярів у приміщенні міської ради навчали, що таке роздільне збирання відходів і як правильно це робити.

В Україні – 17 000 шкіл. Щомісяця кожна з них може заробляти на відходах від 600 до 7000 грн.

Про це повідомила прес-служба мерії.

У Кропивницькому системним сортуванням відходів займуться учні НВО №6. У місті 2 листопада відбувся старт проекту Let’s Do It, Ukraine – school recycling. Проект ініціювала громадська організація Let’s do it, Ukraine!, він фінансується у рамках ініціативи Громадського бюджету. Презентувала проект президент Всеукраїнського молодіжного руху Let’s do it, Ukraine!, лауреат премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України Юлія Мархель.

«Основна мета нашого проекту – показати, наскільки важливим є сортування та переробка відходів, виховати у майбутнього покоління відповідального та дбайливого ставлення до довкілля, – зазначила вона. – Тренінги, які ми проведемо серед шкіл, допоможуть педагогам та школярам навчитися основним правилам сортування відходів, адже це також ресурс, з якого школи зможуть отримувати додатковий прибуток. Завдяки таким проектам українські діти усвідомлюють свою участь в турботі про довкілля, в них формується персональна відповідальність за свою діяльність та її наслідки».