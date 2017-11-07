Куда катится наш мяч?

В чемпионате украинской футбольной премьер-лиги наступила очередная пауза, связанная с поединками национальной и молодежной сборных Украины. К сожалению, для главной дружины страны матч с другими неудачниками отборочного цикла к мировому первенству – словаками – будет носить лишь товарищеский характер. А вот молодежка Александра Головко продолжит сражения за право сыграть на «Евро-2019». Радует, что к важнейшим играм с англичанами и шотландцами готовится и защитник кропивницкой «Зирки» Александр Маткобожик. Но сегодня мы поговорим о сложившейся расстановке сил в элитном дивизионе перед 4-мя заключительными турами 2017 года.

Без очевидной определенности

Â этом сезоне наш футбольный чемпионат примечателен тем, что на данный момент в нем нет очевидных аутсайдеров. А в группе клубов, которые ведут отчаянную борьбу за выживание, к сожалению, находятся и оба представителя Кировоградщины в элитном дивизионе. В прошлом обзоре накануне областного дерби мы предположили, что каменской «Стали» будет труднее всего сохранить место под солнцем. И хотя на данный момент именно «сталевары» по-прежнему замыкают турнирную таблицу, их положение уже не кажется таким безнадежным. Ротация на тренерском мостике, где Егише Меликяна сменил опытный болгарский специалист Николай Костов, пошла на пользу каменцам. И хотя команда так ни разу и не выиграла, но зато перестала всем подряд проигрывать. Единственное поражение подопечные Костова потерпели от потрясающей в этом сезоне «Зари», а вот ничья с «Шахтером» – 1:1 – удивила многих. Так что во время паузы тренерам «сталеваров» для того, чтобы уйти с последнего места, необходимо поработать над атакующим потенциалом своей дружины.

Впрочем, это касается всех коллективов, находящихся в опасной зоне. Вот александрийцы свою пока единственную победу со счетом 4:1 одержали как раз над «сталеварами». Тогда хет-трик оформил Сергей Старенький, который, в отличие от партнеров, продолжил забивать и в следующих встречах. Сейчас в активе одного из самых опытных игроков «горожан» 5 голов, и он входит в число лучших бомбардиров нашего первенства. Правда, здесь с большим отрывом от своего партнера по команде Марлоса (7 голов) лидирует форвард «Шахтера» Факундо Феррейра, в активе которого уже 10 точных ударов. А если вернуться к александрийцам, то им не хватает атакующей мощи, поскольку ставка на работоспособного, но не забивного бывшего игрока «Зирки» Артема Ситало на данный момент не сыграла. Впрочем, и другие форварды – Пономарь и Кулиш – также результативностью не блещут. Не таким эффективным, каким он был в той же «Зирке», смотрится и Андрей Бацула. Креативности Грицука и Поляруса не хватает для того, чтобы доводить атаки до результативного завершения. Если в прошлом сезоне александрийцам при надежности в обороне удавалось выжимать максимум из своих голевых моментов, то сейчас этого не происходит. А тут еще и фортуна отвернулась от команды Владимира Шарана, в ворота которой влетели какие-то невероятные мячи после ударов футболистов «Олимпика» и «Вереса». Как следствие – «Александрия», находившаяся в 20 минутах от группового этапа Лиги Европы, сейчас ведет отчаянное сражение за то, чтобы избежать понижения в классе. Пошли даже разговоры об отставке Владимира Шарана. Но президент клуба Сергей Кузьменко продолжает доверять наставнику и даже поощрил футболистов премиальными за отличную кубковую игру с киевским «Динамо», которое вырвало путевку в следующий раунд на КСК «Ника» только в дополнительное время. Теперь александрийцам можно полностью сконцентрироваться на чемпионате, где ситуация складывается таким образом, что одна победа может кардинально изменить положение вещей. Хотя побороться за место в первой шестерке после ничейной домашней битвы с «Черноморцем» будет уже необычайно сложно.

Вот «Черноморец», который еще недавно пребывал в плачевном состоянии, сменил Александра Бабича на экс-наставника «Карпат» Олега Дулуба. Белорусский специалист стабилизировал состав за счет французов, своего сооте­чественника, голкипера Гутора, а также опытных украинцев и смог уже в первом своем матче обыграть «Зирку», а затем отобрать два очка у «Шахтера» и еще одолеть, пусть и кризисное, киевское «Динамо». Правда, все эти подвиги позволили подняться только на 11-е место. Хотя расстояние до «Зирки» и «Карпат», делящих 8-9 места, всего-то 2 очка.

«Карпаты» после всех своих испанских экспериментов вернулись на украинский вектор развития, доверили руководство командой Сергею Зайцеву, который постепенно поднимает львовян со дна. Из многочисленных новичков-легионеров в основе выходят единицы, а ведущие роли играют украинские футболисты, такие, как Сергей Мякушко. Воспитанник киевского «Динамо» двумя своими невероятными штрафными метров с 40-ка принес 3 очка «львам» в выездном противостоянии с «Ворсклой» и почетную ничью в домашней дождевой битве с киевским «Динамо». И вот уже Мякушко получил вызов в национальную сборную, а «Карпаты», разошедшиеся миром в матчах с «Зиркой» и «Сталью», поднялись на 9-е место, уступая «звездным» только по дополнительным показателям.

«Зирка» же, похоже, после серии неудач, связанных с травмами и дисквалификациями ведущих исполнителей, постепенно выбирается из кризиса. Роман Монарев, несмотря на все проблемы, продолжает все больше доверять молодым футболистам. Сейчас именно кропивничане являются самой юной командой элитного дивизиона, а в молодежную и юношескую сборную Украины приглашаются защитник Александр Маткобожик, нападающие Максим Прядун и Сергей Петров, а также опорный полузащитник Кирилл Дрышлюк.

Но при этом опытные мастера, такие, как голкипер Евгений Паст, защитник Максим Ковалев, опорный хавбек Максим Драченко, нападающий Алексей Чичиков и другие помогают прогрессировать своим партнерам. Неслучайно же Прядун признавался лучшим игроком элитного дивизиона в августе, Паст является одним из сильнейших вратарей премьер-лиги по многим показателям, а Чичиков забил самый красивый гол 14-го тура по опросу программы «ПроФутбол». Именно этот эффектный удар Алексея из-за пределов штрафной «за шиворот» голкиперу полтавской «Ворсклы» Александру Ткаченко позволил «звездным» одержать долгожданную третью победу в чемпионате. Да, удача, так же, как и в противоборстве с «Карпатами», в чем-то благоволила подопечным Монарева, когда блистательно играл на последнем рубеже Паст и соперники не реализовывали свои возможности. Но ведь в играх с «Олимпиком», когда гости мужественно оборонялись до 90-й минуты, оставшись вдевятером, и в последнем поединке с «Вересом», где кропивничане имели гораздо больше шансов забить и добыть три очка, фортуна благоволила соперникам. Так что в условиях такой конкуренции, которая сложилась во второй шестерке, фактор везения также немаловажен.

Понятно, что для того, чтобы избежать сложностей в дальнейшем, тренерскому штабу «Зирки» еще нужно проделать огромную работу. Так же, как и у александрийцев, при всей надежности в обороне (тут явно ко двору пришелся француз Сесе Франк Пепе и прибавляют от игры к игре Цюпа и Полегенько) и уверенности в воротах Паста, присутствуют большие проблемы с креативом в созидательных действиях и при завершении атак. В средней линии больше изобретательности и разнообразия хотелось бы видеть от Игоря Загальского, Ишема Эль Амдауи, Алексея Чичикова и Арно Геджа, настойчивости и выверенности в действиях при подключениях вперед – от тех же Полегенько и Цюпы. В завершающей стадии не хватает стабильности Прядуну, мало выводят на завершающий удар здорово проявившего себя в первых играх за кропивницкую команду белоруса Рассадкина, не всегда используют преимущество в физических кондициях Петрова. Но все это придет с уверенностью.

А пока впереди у «Зирки» испытания в домашнем противостоянии с киевским «Динамо», непредсказуемой и целеустремленной «Зарей» и, пожалуй, главные битвы уходящего года: дома – с каменской «Сталью» и в гостях – с «Черноморцем». Александрийцам же предстоит померяться силами на КСК «Ника» с «Шахтером», «Карпатами» и «Динамо», а на выезде – с «Ворсклой». И после этого можно будет судить о дальнейших перспективах.

С европейским прицелом

Что же касается борьбы за чемпионский титул и европейские путевки, то тут, пожалуй, только лидерство «Шахтера» не вызывает сомнений. Да и то команда Паулу Фонсеки сама создает себе проблемы, но в большинстве случаев героически их преодолевает. Как правило, «горняки» пропускают первыми, но затем находят в себе силы не только отыгрываться, но и добывать победы. Исключения составляют уже упоминавшиеся ничьи с «Черноморцем» и «Сталью», где, похоже, сказалась элементарная недооценка соперников.

Была еще крайне невыразительная ничейная битва с «Динамо», где «горняки», кажется, ни разу не ударили в створ ворот, а киевляне были чуть ближе к победе. Правда, здесь можно сказать, что донетчан, исходя из турнирной ситуации, нулевой результат вполне устроил. Они и преимущество над главными конкурентами сохранили, и отличную проверку боем прошли перед лигочемпионовскими баталиями, где дела у Пятова с партнерами идут как нельзя лучше. Но об этом чуть позже.

А вот «Динамо» продолжает лихорадить. Свидетельством тому – пятиматчевая безвыигрышная серия в чемпионате, где подопечные Александра Хацкевича умудрились проиграть «Черноморцу» и не выиграть у «Вереса», «Карпат» и «Зари». Да и в последнем туре у «Ворсклы» вице-чемпионы страны выиграли не без проблем. И если в атаке еще что-то ладится, то в обороне – огромные проблемы. Трудно даже представить, что будет, когда зимой «Динамо» потеряет еще и Виду. Хотя Кадар, к которому были наибольшие вопросы, на удивление, сверхнадежно отыграл против «Шахтера» на позиции центрбека. Так что тут поиск продолжится, как и на вратарской позиции, где не выручавшего Коваля уже заменил молодой и более фактурный Бущан. А тут еще на длительный срок вылетели Сидорчук, Кравец, Кенджора, а раззабивавшемуся в последних матчах Буяльскому зимой предстоит операция. Многое зависит еще от того, удастся ли продлить контракт с Мбокани, который является главной ударной силой в нападении. В общем, для того, чтобы ликвидировать гандикап от «Шахтера» в 7 очков (это в случае технического поражения от «Мариуполя»), нужно будет прыгнуть выше головы. Необходимо выигрывать в двух оставшихся очных дуэлях и не терять свои очки. А ведь «Динамо» конкуренты уже не так боятся.

Жаль, что «Заря» так «забуксовала» на старте, поскольку только команда Юрия Вернидуба на данный момент выглядит реальной «третьей силой» в нашем первенстве. Дело не в результатах, а в игре – яростной, задорной, порой даже бесшабашной. Одни камбеки в матчах с «Динамо» и «Олимпиком», когда удалось спасти поединки со счета 0:3 и 1:3 (тут еще и вдесятером) – чего стоят! Юрий Вернидуб снова показал, что умеет строить свою боеспособную и очень симпатичную команду из имеющихся в наличии исполнителей. Хотя сейчас луганчанам больше нужно думать не о бронзе, а о том, как бы сохранить место в шестерке. Но есть какая-то уверенность, что своего «Заря» добьется.

В отличие от «Мариуполя», который по непонятным причинам отправил в отставку дававшего результат Александра Севидова и пригласил провалившего старт в «Черноморце» Александра Бабича. Следствием этих перемен стали безвыигрышная серия при новом наставнике и потеря 6-й позиции. Вроде и состав у мариупольцев приличный, но не очень хочется, чтобы команда, которую многие уже в открытую называют фарм-клубом «Шахтера», на что-то претендовала. Ведь тогда уровень конкуренции в борьбе за золото уменьшится ровно на 6 гарантированных «горнякам» очков. Уж лучше пусть там будет «забуксовавшая» после сверхубедительного старта самобытная «Ворскла», которая утратила свою победную уверенность. Хотя по игре и подбору игроков коллектив Василия Сачко заслуживает быть среди сильнейших.

Ну, как ни крути, а трудно представить, что Украину в Лиге Европы будет представлять «Верес», который вообще трудно охарактеризовать. Вот нет у команды Юрия Вирта, собранной в большинстве своем из футболистов, «списанных» из других клубов, своей изю­минки. Играют как придется, и получается больше вничью. Они даже матчи свои решили транслировать отдельно от остальных, чтобы немногие могли наслаждаться этим невзрачным «зрелищем», когда сами не играют и другим не дают. В общем, никаких перспектив, когда закончится фарт, у «народного клуба», строительство стадиона которого превратилось в «стройку века», – не видно.

А вот донецкий «Олимпик» – это еще одно малообъяснимое явление в нашем футболе. Трудно понять, за счет чего подопечные без сомнения перспективного тренера Романа Санжара добиваются таких результатов. Тут скорее сказывается фактор нестабильности нашего чемпионата, позволяющий при тактике «курочка по зернышку» находиться аж на третьем месте. И еще, в первой семерке только «Динамо» и «Ворскла» играют домашние матчи на своих стадионах, а остальные по разным причинам находятся, как у нас говорят, «в приймах».

Чудеса, да и только…

И при всех наших «негараздах» украинские клубы умудряются пристойно выступать в еврокубках. «Шахтер» от плей-офф Лиги чемпионов отделяет 1 очко. Правда, этот турнирный балл будет крайне сложно набрать в играх с разъяренным предыдущими неудачами «Наполи» и немотивированным, но от этого не менее грозным, крушащим всех и вся в Англии и Европе, «Ман.Сити». Но европейская весна у подопечных Фонсеки точно уже «в кармане», как и у киевского «Динамо», которому здорово повезло с жеребьевкой в Лиге Европы, что позволяет повышать коэффициент Украины в рейтинге УЕФА. А «Заря» своими победами над испанским «Атлетиком» из Бильбао и берлинской «Гертой» всех удивила. И если парни Юрия Вернидуба в гостях возьмут реванш у шведского «Эстерсунда», что вполне возможно, то мы сохраним в еврокубках сразу три команды. А это при нынешнем положении в украинском футболе будет сродни чуду. Впрочем, это тема для отдельного разговора…