На ремонтах навчальних закладів у Кіровоградському районі крали бюджетні гроші – прокуратура

Кіровоградська місцева прокуратура спільно з управлінням захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрила факт привласнення коштів державного бюджету, виділених у 2017 році на проведення капітального та поточного ремонту навчальних закладів Кіровоградського району.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі прокуратури області.

Група осіб створила та придбала низку фірм «з метою незаконної конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій, завищення податкового кредиту та валових витрат для підприємств реального сектору економіки. В тому числі виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, які після надходження перераховувались між підставними підприємствами шляхом оформлення безтоварних операцій та в подальшому знімались з рахунків у готівковій формі».

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків місць знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності правоохоронці знайшли бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, банківські картки, установчі та реєстраційні документи та печатки підприємств, що використовувались для проведення незаконних господарських операцій, а також готівку – 6400 доларів США та 108 500 гривень.

Сума збитків встановлюється. Триває досудове розслідування.